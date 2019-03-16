Госпитализирован режиссер Марлен ХуциевКоммерсантъ 14:25

93-летний народный артист СССР госпитализирован в субботу, 16 марта. 93-летний режиссер, сценарист и народный артист СССР Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением. По информации Пятого канала в субботу, 16 марта, его доставили из дома в больницу в полуобморочном состоянии.

с чего всё началось

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал». По его данным, режиссер находится в реанимации.

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