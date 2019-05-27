Происшествия
Иркутский губернатор Сергей Левченко попал в больницуКоммерсантъ 03:49
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проходит обследование в больнице, сообщила пресс-служба регионального правительства. Причиной назван «болевой синдром в связи с травмой спины».
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Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Обновлено вчера в 10:36
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Хоккей
Финляндия стала триумфатором чемпионата мира по хоккею
Финляндия третий раз стала чемпионом мира по хоккею: до этого сборная выигрывала чемпионаты 1995 и 2011 годов.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко
Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Культура
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Общество
Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов
Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Политика
В партии Зеленского отказались от дефолта
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
В Сирии погиб турецкий военнослужащий
В результате столкновения вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Политика
Новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа
В Литве вчера, 26 мая, выбирали нового президента. Во втором туре принимали участие Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Футбол
Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%
Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
Обновлено в 06:20