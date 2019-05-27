Происшествия

Иркутский губернатор Сергей Левченко попал в больницуКоммерсантъ 03:49

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проходит обследование в больнице, сообщила пресс-служба регионального правительства. Причиной назван «болевой синдром в связи с травмой спины».
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Губернатора Иркутской области госпитализировали

РИА Новости04:00

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко госпитализировали

Твой Иркутск03:20

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Интерфакс02:24

Левченко госпитализирован для обследования – пресс-служба губернатора

ИрСити03:16

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Вести Иркутск05:10

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за болей в спине

ТАСС03:56

Губернатора Иркутской области обследуют из-за болей в спине

Сибирские Новости03:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Наука

Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки

Обновлено вчера в 10:36
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Хоккей

Финляндия стала триумфатором чемпионата мира по хоккею

Финляндия третий раз стала чемпионом мира по хоккею: до этого сборная выигрывала чемпионаты 1995 и 2011 годов.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика

В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, разогревая обед на костре

Обновлено в 04:18
Политика

Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко

Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.
Обновлено в 06:58
Культура

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Общество

Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов

Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Политика

В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

В Сирии погиб турецкий военнослужащий

В результате столкновения вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Обновлено в 07:40
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Политика

Новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа

В Литве вчера, 26 мая, выбирали нового президента. Во втором туре принимали участие Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.
Обновлено в 01:56
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Экономика

Курс биткоина превысил годовой максимум

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Футбол

Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%

Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
Обновлено в 06:20
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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