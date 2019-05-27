Иркутский губернатор Сергей Левченко попал в больницуКоммерсантъ 03:49

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проходит обследование в больнице, сообщила пресс-служба регионального правительства. Причиной назван «болевой синдром в связи с травмой спины».

Хоккей Финляндия стала триумфатором чемпионата мира по хоккею Финляндия третий раз стала чемпионом мира по хоккею: до этого сборная выигрывала чемпионаты 1995 и 2011 годов.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Шоу-бизнес В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.

Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Политика Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.

Политика В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

Общество Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Политика Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене.

Общество Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Экономика Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».

Политика В партии Зеленского отказались от дефолта Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Армия и оружие В Сирии погиб турецкий военнослужащий В результате столкновения вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Политика Новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа В Литве вчера, 26 мая, выбирали нового президента. Во втором туре принимали участие Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.

Экономика Курс биткоина превысил годовой максимум Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.