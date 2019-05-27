Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской областиИнтерфакс 02:24

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
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Губернатора Иркутской области госпитализировали из-за боли в спине

РИА Новости03:34

Власти Иркутской области опровергли информацию о госпитализации губернатора Левченко

ТАСС02:57

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко госпитализировали

Твой Иркутск03:20

Левченко госпитализирован для обследования – пресс-служба губернатора

ИрСити03:16

Сергея Левченко госпитализировали для обследования

ИА Альтаир03:23

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Интерфакс02:24

Губернатора Иркутской области обследуют из-за болей в спине

Сибирские Новости03:14
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Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент

Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено в 01:50
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы

Обновлено в 02:38
Политика

Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 01:53
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Наука

«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено 24 мая в 13:47
Политика

ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР

Больше трети — 34% — считают, что Россия должна стремиться "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР".
Обновлено в 02:06
Политика

Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено вчера в 07:06
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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