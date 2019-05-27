Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской областиИнтерфакс 02:24
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
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Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент
Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено в 01:50
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы
Обновлено в 02:38
Политика
Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 01:53
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено 24 мая в 13:47
Политика
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Больше трети — 34% — считают, что Россия должна стремиться "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР".
Обновлено в 02:06
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА
Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18