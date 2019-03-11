Культура

Госпитализирован актер Дмитрий НазаровChelny-biz.ru 08:26

Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова срочно госпитализировали в столице, передает РЕН ТВ.
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Дмитрий Назаров
Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги.
— Дмитрий Назаров, актёрВокруг ТВ 09:10
с чего всё началось

Актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве. По данным РЕН ТВ, в медучреждение он доставлен из-за болей в спине. Артиста определили в отделение нейрохирургии для более тщательного обследования.
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RT на русском09:09

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Газета.Ru11:25
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Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России.
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