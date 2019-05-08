Экономика
Госорганы смогут хранить данные только в российских системахВедомости 09:33
Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным органам закупать системы хранения данных (СХД) иностранного происхождения.
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Минпромторг прокомментировал идею ограничить госзакупки иностранных хранилищ данных
Rambler News Service14:36
Минпромторг предлагает запретить госорганам закупать иностранные системы хранения данных
Эхо Москвывчера в 07:32
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Технологии
Только треть самых длинных рек в мире остаются свободными
Чуть более трети (37%) из 242 самых длинных рек мира остаются свободными, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как складывались отношения писателя с властью и историей и почему Окуджаву можно назвать последним русским бардом.
Обновлено в 17:02
Футбол
Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Кино
Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах
Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Рэмбо V: Последняя кровь".
Обновлено в 17:12
Музыка
Участники «Московской весны A Cappella» из разных стран споют «Катюшу»
Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.
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Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Пентагон улучшает ядерное оружие
Обновлено в 15:26
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Космос
Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли
Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Здоровье
В I квартале смертность от ССЗ в Подмосковье снизилась на 20%
В Московской области смертность от болезней системы кровообращения с 1 января по 31 марта 2019 года снизилась почти на 20%.
Обновлено в 07:14
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Экономика
Продажи Nokian Tyres выросли за квартал на 2,3%
Чистые продажи концерна выросли на 2,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 343,7 млн евро В России чистые продажи Nokian Tyres за три месяца увеличились на 8% - до 88,9 млн евро.
Обновлено в 10:06
Космос
Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны
В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
Обновлено в 18:42
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено в 17:35