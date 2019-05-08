Экономика
Госорганы смогут хранить данные только в российских системахВедомости 09:33
Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным органам закупать системы хранения данных (СХД) иностранного происхождения.
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Минпромторг прокомментировал идею ограничить госзакупки иностранных хранилищ данных
Rambler News Service14:36
Минпромторг предлагает запретить госорганам закупать иностранные системы хранения данных
Эхо Москвывчера в 07:32
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Ученые быстро выяснили, что настоящий «Гиннес» для наблюдений не годится — он не прозрачен.
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Школьное питание в России проверят на дискриминацию
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Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
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