Энергетика
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
РБКвчера в 23:30
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с чего всё началось
Кому предстоит перейти на газ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже $55
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до $54,64 за баррель.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Польша подписала еще один контракт на поставки американского СПГ
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» подождет турбин
«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика
Российские компании согласились снизить нефтедобычу
Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено 18 декабря в 22:31
Энергетика
В Пензенской области меняются цены на газ
Во избежание излишних затрат поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает о необходимости своевременной и полной оплаты потребленного в 2018 году природного газа.
Обновлено в 03:40
Энергетика
По «Северному потоку-2» пойдет ямальский газ
Обновлено в 01:38
Энергетика
Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП
С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика
На газификацию Советска выделят 20 млн рублей
Региональные власти помогут Советску подвести газ к домам, которые не вошли в предыдущие проекты по газификации.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Узбекистан увеличивает поставки электроэнергии в Афганистан
По словам Улугбека Мустафаева, с начала июня Узбекистан снизил цену на электроэнергию, поставляемую в Афганистан на 35%: с 7,6 до 5 центов за киловатт.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин
Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.
Обновлено вчера в 07:17
Энергетика
Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана
Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
В Венесуэле бензин стал дешевле кофе
При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в Иране за последние семь месяцев 2018 года выросли на 55%
Объем экспорта иранской нефти вырос на 55% и составил за последние семь месяцев 2018 года более 8 млрд. долларов.
Обновлено в 03:07