Кому предстоит перейти на газ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.

с чего всё началось

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.

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