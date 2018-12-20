Энергетика

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ
РБК
вчера в 23:30

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
РБКвчера в 23:30
с чего всё началось

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ

Кому предстоит перейти на газ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
РБКвчера в 23:30

Подробнее о событии

В России госкомпании обяжут перевести транспорт на газ

URA.Ru02:28

Госкомпании спасут от дорогого бензина

Lenta.ru02:25

РБК: госкомпании обяжут заправлять служебные машины газом

Новая газета01:49

Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику по плану ввода газовых заправок в регионах

Эхо Москвы01:32

Российские госкомпании переведут свои автопарки на газ

News.ru01:15

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ

РБКвчера в 23:30

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ

Говорит Москвавчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Энергетика

Нефть марки Brent упала ниже $55

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до $54,64 за баррель.
Обновлено в 04:13
Энергетика

Польша подписала еще один контракт на поставки американского СПГ

Обновлено вчера в 07:16
Энергетика

«Газпром энергохолдинг» подождет турбин

«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика

Российские компании согласились снизить нефтедобычу

Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов

2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено 18 декабря в 22:31
Энергетика

В Пензенской области меняются цены на газ

Во избежание излишних затрат поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает о необходимости своевременной и полной оплаты потребленного в 2018 году природного газа.
Обновлено в 03:40
Энергетика

По «Северному потоку-2» пойдет ямальский газ

Обновлено в 01:38
Энергетика

Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП

С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика

На газификацию Советска выделят 20 млн рублей

Региональные власти помогут Советску подвести газ к домам, которые не вошли в предыдущие проекты по газификации.
Обновлено в 02:39
Энергетика

Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика

Узбекистан увеличивает поставки электроэнергии в Афганистан

По словам Улугбека Мустафаева, с начала июня Узбекистан снизил цену на электроэнергию, поставляемую в Афганистан на 35%: с 7,6 до 5 центов за киловатт.
Обновлено в 03:46
Энергетика

Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин

Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.
Обновлено вчера в 07:17
Энергетика

Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана

Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика

В Венесуэле бензин стал дешевле кофе

При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика

Доходы от экспорта нефти в Иране за последние семь месяцев 2018 года выросли на 55%

Объем экспорта иранской нефти вырос на 55% и составил за последние семь месяцев 2018 года более 8 млрд. долларов.
Обновлено в 03:07
Главное