с чего всё началось

Транспорт госкомпаний, в которых российскому правительству принадлежит свыше 50% акций, поэтапно будет переведен на газ. Будут куплены соответствующие автомашины и другая техника, применяющая газомоторное топливо. Реализовать данное поручение нужно будет с 2019 по 2024 год.

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Энергетика Энергетика Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.