Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 годаИзвестиявчера в 20:17
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение. Согласно директиве, через три года у государственных компаний российским должно быть больше половины софта каждого класса.
Известиявчера в 20:17
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с чего всё началось
Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) – такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией документа.Ведомостивчера в 12:24
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