Политика

Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукцииКомсомольская правда 05 августа в 06:37

Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы так и не увеличил закупки американской сельхозпродукции, хотя такая договоренность и существовала. Также КНР должны были прекратить реализацию опиоидного препарата фентанил.
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