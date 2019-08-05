Политика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукцииКомсомольская правда 05 августа в 06:37
Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы так и не увеличил закупки американской сельхозпродукции, хотя такая договоренность и существовала. Также КНР должны были прекратить реализацию опиоидного препарата фентанил.
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СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее
ТАСС05 августа в 13:31
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
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