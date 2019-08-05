Экономика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукцииКомсомольская правда 06:37
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение поступило от правительства КНР на фоне очередного витка напряженности между странами.
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Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
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В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов
Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
Обновлено в 11:07
Происшествия
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Футбол
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Если сделка состоится, то Магуар станет самым дорогим защитником в истории футбола.
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Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
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Обновлено в 09:50
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
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Финансы
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Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Транспортная телематика как сервис: сокращение расходов, портрет водителя, удаленное слежение и предупреждение о ДТП Исследователи выстроили градацию по вреду окружающей среде — езда на автомобиле всегда хуже, чем использование самоката, но езда на автобусе с высоким пассажиропотоком или велосипеды наносят намного меньше вреда атмосфере.
Обновлено в 11:56
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Политика
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Обновлено в 11:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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Политика
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Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
В 2021 году будет выпущен iPhone с Touch ID под экраном
Apple планирует выпустить к 2021 году iPhone с Touch ID под экраном.
Обновлено в 10:29
Общество
Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram
Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
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Обновлено в 07:55
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Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Кино
В киновселенной Marvel может появиться новый персонаж
Сценарист и продюсер студии Marvel Кристофер Маркус заявил, что в новых фильмах киновселенной может появиться Красный Халк, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11