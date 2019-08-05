Экономика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме
Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
Обновлено в 12:45
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Происшествия
Для ликвидации пожара под Ачинском военные применят роботов
Для борьбы с пожаром на арсенале в Ачинском районе Красноярского края российские военные применят роботов «Уран-14», сообщает 5 августа пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено в 12:42
Экономика
Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара
По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
Обновлено в 07:09
Футбол
Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕ
Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Технологии
Из кофейных капсул Nespresso сделали ручки и велосипеды
Велосипеды поступят в продажу 12 августа на сайте Vélosophy, а ручку 849 Nespresso можно купить уже сейчас в интернет-магазине Caran d'Ache.
Обновлено в 11:21
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Хоккей
Шумаков – об уходе из ЦСКА: Было нарушение режима, но не в плане алкоголя
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков заявил, что будучи игроком ЦСКА нарушил режим, что стало поводом для расторжения контракта с игрком.
Обновлено в 13:18
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Учения ВМФ России "Океанский щит — 2019" стартовали в Балтийском море в начале августа.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Футбол
Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»
Обновлено в 12:44
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Кино
Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающим актерам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07