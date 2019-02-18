Госкомиссия рекомендовала «Авангард» к принятию на вооружениеНародные новости 00:05

Государственная комиссия по итогам последнего испытательного пуска рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

с чего всё началось

Государственная комиссия в результате последних испытаний рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Госкомиссия рекомендовала «Авангард» к принятию на вооружение

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