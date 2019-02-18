Армия и оружие

Госкомиссия рекомендовала «Авангард» к принятию на вооружениеНародные новости 00:05

Государственная комиссия в результате последних испытаний рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник: Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение «Авангард»

Государственная комиссия по итогам последнего испытательного пуска рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
ТАССвчера в 19:22

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Гиперзвуковой «Авангард» рекомендовали принять на вооружение РВСН

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Источник: Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение «Авангард»

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«Авангард» рекомендован на вооружение ВС России

Комсомольская правдавчера в 21:29
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Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД

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В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
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По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
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Команда «Хаас» провела официальную презентацию новой машины

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В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС

В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра. В городе введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации города.
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Политика

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В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

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