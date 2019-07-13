Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»Эхо Москвы 02:30
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с чего всё началось
"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.РИА Новости01:24
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