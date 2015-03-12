Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»RT на русском 02:50
21 июня сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен из-за выявленных замечаний. Запуск был перенесён на 13 июля.
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с чего всё началось
"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.РИА Новости01:24
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