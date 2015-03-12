с чего всё началось

21 июня сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен из-за выявленных замечаний. Запуск был перенесён на 13 июля.

Происшествия В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.

Политика На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.

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Интернет Эксперты по безопасности посоветовали, как уберечь финансы от хакеров Эксперты по интернет-безопасности рассказали, что частые смены паролей и отдельные банковские карты для покупок в Интернете снизят риск быть обманутыми хакерами.

Армия и оружие В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400 В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.

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Футбол Анюков вернулся в самарские «Крылья» В прошлом сезоне капитан «Зенита» Анюков завершил карьеру игрока.

Происшествия В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой «По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.

Спорт Беляева и Минибаев выиграли серебро ЧМ в прыжках с вышки Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Политика Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Политика Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Происшествия Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.

Политика Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Армия и оружие В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.

Происшествия Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.