с чего всё началось

21 июня сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен из-за выявленных замечаний. Запуск был перенесён на 13 июля.

Футбол Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус» Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Общество Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.

Происшествия В Приморье сел на мель катер с пассажирами Помощи просили люди с катера, получившего пробоину корпуса и севшего на мель в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова).

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Наука Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для Южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Гаджеты Apple отменила разработку AR-очков По данным DigiTimes, началом конца стало то, что дизайнер Apple Ави Бар-Зеев, возглавлявший команду по разработке AR-очков, ушел в отставку.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Политика Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.

Шоу-бизнес Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью» Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Здоровье Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.