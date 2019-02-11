Армия и оружие
Госиспытания корабельного ЗРК «Полимент-Редут» завершеныРоссийская газета вчера в 19:15
Завершены государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев во время выступления на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания, пишет газета "Красная звезда".
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с чего всё началось
Традиционно информируя членов Санкт-Петербургского Морского собрания о деятельности ВМФ России, адмирал Владимир Королёв заверил, что сегодня личный состав достойно продолжает славные традиции российских моряков, успешно выполняет учебно-боевые задачи в Мировом океане.Красная звездавчера в 17:03
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Космос
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт
Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации
По информации «Пресс Ассошиэйшн», Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны.
Обновлено вчера в 20:19
Музыка
Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»
Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В сети показали Трампа с лысиной и без загара
Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Названы регионы России с самым доступным бензином
Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 00:51
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 17:06
Кино
«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA
Сам господин Куарон стал лучшим режиссером по версии BAFTA. Картина получила награды в четырех номинациях.
Обновлено вчера в 17:18
Технологии
Пассажиры беспилотных такси смогут пообщаться с виртуальным водителем
В России создают приложение для беспилотных такси с виртуальным водителем, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации «Автонет» Ярослава Федосеева.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт
Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
У Coca-Cola появится новый вкус
Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В ДТП в Таиланде погибли двое россиян
Обновлено в 00:42
Общество
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В российские города могут вернуть палатки и ларьки
На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
Эпидемия гриппа: многие школы в регионах закрыты на карантин
Из-за вспышки заболеваний школы Улан-Удэ закрыли на карантин, а по всей республике отменили и перенесли ряд массовых культурных и спортивных мероприятий.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами
ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:41
Культура
С Сергеем Юрским простятся в Театре имени Моссовета
Обновлено вчера в 20:27
Космос
Маск рассказал о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180
Разрабатываемый американской космической компанией SpaceX двигатель Raptor опередил российский РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Nissan повысил цены на две свои модели в России
Спорткар Nissan GT-R, представленный в единственной комплектации с 3,8-литровым 555-сильным мотором, подорожал до 7 626 000 рублей.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено 05 февраля в 01:01
Здоровье
Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье
Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Банки предложили рецепт от зарплатного рабства
В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей
Владимир Тарасенко оформил хет-трик и забил 200-й гол за карьеру
У «хищников» команда Тарасенко выиграла два матча подряд, а сам россиянин забросил в них 4 шайбы.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В Московском зоопарке родились пингвинята
В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Google разработает измеряющие вес кроссовки
Компания Google намерена создать кроссовки, которые будут измерять вес их владельца.
Обновлено вчера в 21:43