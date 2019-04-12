Армия и оружие
Госиспытания ЗРК «Витязь» завершеныГазета.Ru 09:26
Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что госиспытания ЗРК "Витязь" успешно завершились. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, зенитные ракетные комплексы С-350 заменят ЗРК "Фаворит" в армии России.
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Происшествия
На Ямашева в Казани загорелся автобус с пассажирами
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Авто
Компания Volkswagen отзывает в РФ кроссоверы Teramont
Обновлено в 14:09
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Музыка
The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography»
Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.
Обновлено в 05:44
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Экономика
Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей
Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Политика
Зюганов стал лидером по доходам среди глав думских фракций
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал в 2018 году 7,9 миллиона рублей, что является самым высоким показателем среди председателей всех думских фракций.
Обновлено в 12:12
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Политика
ЕС планирует ввести пошлин на товары из США объемом около €20 млрд
Европейская комиссия составила список американских товаров на сумму около €20 млрд, пошлины на импорт которых могут быть повышены, Reuters.
Обновлено в 13:33
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Культура
Зрители «Нашествия» смогут пообщаться с космонавтами МКС
Обновлено в 11:07
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Названы предпочтения московских призывников
Больше всего московские призывники хотят служить в спецназе и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).
Обновлено в 08:09
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Космос
Пензенцы отметили День космонавтики
Обновлено в 12:47
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03