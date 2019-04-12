Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»РИА Новости 06:07

В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Уже запущено производство первого серийного комплекта, который сдадут в этом году.
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В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

Газета.Ru10:32

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

РИА Новости06:07

В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»

RT на русском07:21

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

Известия06:27

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

РБК08:45

Завершены госиспытания системы С-350 «Витязь-ПВО»

ТК Звезда05:56

В России начали производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь»

ТАСС05:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
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