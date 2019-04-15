Экономика

Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникулРИА Новости вчера в 08:33

Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
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Законопроект об ипотечных каникулах прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05:11

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Государственная Дума РФ05:10

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Дума ТВ05:10

Госдума во II чтении ввела «ипотечные каникулы» по кредитам до 15 млн руб

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В ОНФ предложили исключить из закона об ипотечных каникулах ограничение трудных ситуаций

РЕН ТВвчера в 22:05

Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми

Lenta.ruвчера в 15:08

Парашют для заёмщиков: Кто сможет рассчитывать на «ипотечные каникулы»

Царьград14 апреля в 03:50
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После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
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Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
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Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере

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В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

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Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик

Нынче внешность серийной машины полностью рассекречена, но характеристики по-прежнему неизвестны.
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Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
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Общество

Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В России соберут деньги на восстановление собора Парижской Богоматери

В России пройдет сбор средств на ремонт и реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Дело о взрыве на ростовской шахте «Обуховская» изучит суд

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о гибели одного человека при взрыве на шахте.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поменяла фамилию

О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Экономика

Google удаляет до 80% запрещенного в России контента

Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Общество

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Политика

Совет Евросоюза подвел «Северный поток-2» под газовую директиву

Совет Евросоюза утвердил изменения в газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Французский миллиардер дал 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем

В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
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