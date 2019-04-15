Экономика
Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникулРИА Новости вчера в 08:33
Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
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Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Общество
Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях
Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Наука
Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик
Нынче внешность серийной машины полностью рассекречена, но характеристики по-прежнему неизвестны.
Обновлено в 03:42
Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Общество
Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В России соберут деньги на восстановление собора Парижской Богоматери
В России пройдет сбор средств на ремонт и реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Дело о взрыве на ростовской шахте «Обуховская» изучит суд
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о гибели одного человека при взрыве на шахте.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поменяла фамилию
О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Экономика
Google удаляет до 80% запрещенного в России контента
Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Политика
Совет Евросоюза подвел «Северный поток-2» под газовую директиву
Совет Евросоюза утвердил изменения в газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38