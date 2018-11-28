Общество
Законопроект, повышающий штрафы за отказ в заключении страхования по ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Сейчас для страховщиков штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 05:48
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В ГД внесен проект о штрафах для юрлиц до 1 млн руб. за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО
Агентство Москвавчера в 06:46
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Транспорт
Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Скворцова рассказала об исследовательской работе для профилактики ВИЧ
Исследовательская работа, основанная на методах генной модификации, ведется в России для профилактики ВИЧ, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 13:13
Общество
В Кремле выбрали главную новогоднюю елку России
Обновлено в 13:00
Общество
Суд оштрафовал Митрохина за участие в акции против застройки в Кунцево
"Решение суда - 150 тысяч штрафа", - сказал С.Митрохин "Интерфаксу".
Обновлено в 13:45
Погода
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта
Новороссийский порт приостановил работу из-за надвигающегося урагана. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе гавани.
Обновлено в 13:28
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 13:28
Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков, посвященных теме толерантности, сообщает городское управление МВД.
Обновлено в 12:02
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 12:58
Общество
В Дубне открыли мост через Волгу
Мост через реку Волгу открыли в подмосковной Дубне.
Обновлено в 13:30
Общество
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки
Обновлено в 13:00
Общество
Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку
Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за большого количества жалоб от жителей.
Обновлено в 11:58
Общество
IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании
Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина.
Обновлено в 13:16
Общество
В парках Москвы заработала почта Деда Мороза
Обновлено в 13:40
Транспорт
Движение вблизи Кремля ограничат утром 30 ноября
Ранее сообщалось, что утром 30 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
Обновлено в 13:23
Общество
Премьер Малайзии не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что король Мухаммад V недавно в Москве женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 11:42