Законопроект, повышающий штрафы за отказ в заключении страхования по ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Сейчас для страховщиков штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Госдуме предложили повысить штрафы за отказ в страховании по ОСАГО

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