Общество

Выплаты по уходу за инвалидами могут вырасти в восемь разКубанские новости 01:30

Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей. В настоящее время размер выплат составляет 5,5 тысяч рублей.
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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

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Телеканал 360°02:34

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
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