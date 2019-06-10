Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидамиEastRussia вчера в 22:47

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. При этом компенсации хотят индексировать раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен.
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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

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В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

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ФАНвчера в 20:02

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РЕН ТВвчера в 19:43

Законопроект о выплатах за уход за инвалидами I группы внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:47, Ашберн
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