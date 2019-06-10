Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидамиEastRussia вчера в 22:47

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. При этом компенсации хотят индексировать раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен.
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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

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В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

RT на русском03:45

В Госдуме предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

ТАССвчера в 17:13

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

РЕН ТВвчера в 19:43

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URA.Ruвчера в 18:15

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

РИА Новостивчера в 17:48

Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили увеличить в восемь раз

ФАНвчера в 20:02

Законопроект о выплатах за уход за инвалидами I группы внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
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Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
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Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
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В феврале 2019 года был изменен устав организации, а в марте она сменила название на МКК "Второй шанс", при этом уставный капитал (10 тыс. руб.) и учредители не менялись.
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Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
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Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

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В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
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Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
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Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
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Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
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Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
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В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
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Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

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Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
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