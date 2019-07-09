Экономика

Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палатыREGNUM вчера в 17:05

Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.
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Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты

REGNUMвчера в 17:05

Алексей Кудрин представляет отчет о работе Счетной палаты

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Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 году

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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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