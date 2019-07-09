Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палатыREGNUM вчера в 17:05
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.
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Экономика
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Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
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Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
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Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!
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