Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.

Экономика Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.

Происшествия Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое» Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.

Армия и оружие В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ В сети опубликовали видео уничтожения позиций ВСУ под Марьинкой с помощью установки разминирования, которую в народе называют «Змей Горыныч».

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Общество В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.

Политика В Госдуме обсудят прекращение поставок в РФ вина и воды из Грузии Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.

Политика Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Политика Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Дешевый Redmi 7A от Xiaomi пришел в Россию, названа цена В конце июня компания Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон нового поколения Redmi 7A.

Происшествия Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.

Экономика Названы главные способы кражи денег с карт россиян По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.

Общество Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Шоу-бизнес Тодоренко ради свадебной фотосессии примерила фату и мини-платье Тодоренко предстала перед объективом фотокамеры в образе невесты, примерив белоснежную фату и мини-платье.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией 1. Телемост отменили из-за угроз Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с «Россией 1». От телемарафона были вынуждены отказаться из-за прямых угроз физической расправой.

Политика Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17 Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявил главы ДНР Денис Пушилин.

Происшествия Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.

Политика СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".

Авто Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России Июньским бестселлером Nissan в России стал кроссовер Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом в 2 077 экземпляров (-6%).

Происшествия В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.