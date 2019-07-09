Экономика

Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палатыREGNUM вчера в 17:05

Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.
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Кудрин: Счётная палата в 2018 году выявила нарушения на 772 млрд рублей

Парламентская газета06:44

Кудрин представит в Госдуме отчет о работе Счетной палаты в 2018 году

ПРАЙМвчера в 17:20

Алексей Кудрин представляет отчет о работе Счетной палаты

Государственная Дума РФ06:00

Кудрин: 15% регионов не верят в достижимость целей нацпроекта по жилью

News.ru06:39

Счетная палата открыла горячую линию по состоянию экологии

Накануне.Ru06:23

Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты

REGNUMвчера в 17:05

Госдума заслушает отчет Счетной палаты РФ по итогам деятельности за 2018 год

ТАССвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

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Экономика

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»

Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ

В сети опубликовали видео уничтожения позиций ВСУ под Марьинкой с помощью установки разминирования, которую в народе называют «Змей Горыныч».
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Обновлено в 03:05
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

В Госдуме обсудят прекращение поставок в РФ вина и воды из Грузии

Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии

В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу

Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Дешевый Redmi 7A от Xiaomi пришел в Россию, названа цена

В конце июня компания Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон нового поколения Redmi 7A.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Интернет

Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 03:31
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество

Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами

При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
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Тодоренко ради свадебной фотосессии примерила фату и мини-платье

Тодоренко предстала перед объективом фотокамеры в образе невесты, примерив белоснежную фату и мини-платье.
Обновлено в 02:52
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией

1. Телемост отменили из-за угроз Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с «Россией 1». От телемарафона были вынуждены отказаться из-за прямых угроз физической расправой.
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Политика

Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17

Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявил главы ДНР Денис Пушилин.
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Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
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Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России

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В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии

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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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