Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палатыREGNUM вчера в 17:05
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ
В сети опубликовали видео уничтожения позиций ВСУ под Марьинкой с помощью установки разминирования, которую в народе называют «Змей Горыныч».
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
В Госдуме обсудят прекращение поставок в РФ вина и воды из Грузии
Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу
Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Дешевый Redmi 7A от Xiaomi пришел в Россию, названа цена
В конце июня компания Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон нового поколения Redmi 7A.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Тодоренко ради свадебной фотосессии примерила фату и мини-платье
Тодоренко предстала перед объективом фотокамеры в образе невесты, примерив белоснежную фату и мини-платье.
Обновлено в 02:52
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
1. Телемост отменили из-за угроз Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с «Россией 1». От телемарафона были вынуждены отказаться из-за прямых угроз физической расправой.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17
Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства причастности ополчения к крушению малайзийского Boeing в Донбассе, заявил главы ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Авто
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России
Июньским бестселлером Nissan в России стал кроссовер Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом в 2 077 экземпляров (-6%).
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка
В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии
Личность нового владельца редкого знака не раскрывается, сообщает «Авто.Mail.ru».
Обновлено в 06:43
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57