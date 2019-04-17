Политика

Госдума заслушает 11-й отчёт ПравительстваПарламентская газета 00:20

Глава Правительства Дмитрий Медведев 17 апреля выступит в палате с докладом о проделанной кабинетом работе за 2018 год. В соответствии с утверждённой Советом Думы процедурой, отчёт начнется с выступления премьер-министра. Затем депутаты зададут вопросы — по 5 от каждой фракции.
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Медведев откажется от самой острой темы на выступлении в Госдуме - источник

Царьград03:01

Премьер Дмитрий Медведев в эти минуты начинает выступать с ежегодным отчётом правительства в Госдуме

Эхо Москвы05:00

Госдума заслушает 11-й отчёт Правительства

Парламентская газета00:20

Медведев избегает вопросов по пенсионной реформе

Актуальные комментарии02:39

Дмитрий Медведев «отчитается» перед Госдумой. Вопросов о пенсионной реформе не будет

Весьмавчера в 19:55

Отчет Медведева перед Госдумой обойдется без самой острой темы 2018 года

Ведомостивчера в 17:35
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
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Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Обновлено в 03:21
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Экономика

Доля вложений США в российские акции среди иностранных инвесторов на Мосбирже достигла 54%

США с 2013 года увеличили долю владения акциями российских компаний, находящихся в свободном обращении, с 41% до 54% от вложений всех иностранных инвесторов, владеющих российскими акциями.
Обновлено в 09:48
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Авто

Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн

Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено в 09:18
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Обновлено в 07:01
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Авто

Genesis показал компактный электромобиль Mint

После нескольких тизеров Genesis официально представил совершенно новую концептуальную модель Mint, которая представляет собой миниатюрный электрический хэтчбек.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Технологии

Генеральным директором S7 Space назначена Рано Джураева

Совет директоров S7 Space принял решение о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора, сообщает 17 апреля пресс-служба компании.
Обновлено в 08:13
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Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»

Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились о патентах

Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
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