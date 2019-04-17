Политика
Госдума заслушает 11-й отчёт ПравительстваПарламентская газета 00:20
Глава Правительства Дмитрий Медведев 17 апреля выступит в палате с докладом о проделанной кабинетом работе за 2018 год. В соответствии с утверждённой Советом Думы процедурой, отчёт начнется с выступления премьер-министра. Затем депутаты зададут вопросы — по 5 от каждой фракции.
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