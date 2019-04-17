Госдума заслушает 11-й отчёт ПравительстваПарламентская газета 00:20

Глава Правительства Дмитрий Медведев 17 апреля выступит в палате с докладом о проделанной кабинетом работе за 2018 год. В соответствии с утверждённой Советом Думы процедурой, отчёт начнется с выступления премьер-министра. Затем депутаты зададут вопросы — по 5 от каждой фракции.

Происшествия Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Политика Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.

Экономика Доля вложений США в российские акции среди иностранных инвесторов на Мосбирже достигла 54% США с 2013 года увеличили долю владения акциями российских компаний, находящихся в свободном обращении, с 41% до 54% от вложений всех иностранных инвесторов, владеющих российскими акциями.

Здоровье Быкова ввели в искусственную кому Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.

Авто Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.

Политика Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Происшествия В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Кино Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.

Экономика Названы выполнившие майские указы регионы Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.

Происшествия В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.

Общество Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.

Авто Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4% В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.

Авто Genesis показал компактный электромобиль Mint После нескольких тизеров Genesis официально представил совершенно новую концептуальную модель Mint, которая представляет собой миниатюрный электрический хэтчбек.

Происшествия Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.

Происшествия Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.

Технологии Генеральным директором S7 Space назначена Рано Джураева Совет директоров S7 Space принял решение о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора, сообщает 17 апреля пресс-служба компании.

Кино Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя» Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".