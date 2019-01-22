Госдума запретила взыскание из социальных выплат должниковSM News 03:46

Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно.

Напомним, с инициативой запрета выступили депутаты Владимир Васильев, Сергей Неверов и Андрей Исаев. В рамках законопроекта предполагается создание специальных банковских счетов, на которые будут начисляться только те денежные средства, взыскание которых запрещено.

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