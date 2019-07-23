Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяВести ФМ вчера в 08:00
Госдума запретила частным микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы гражданам под залог жилья. Сегодня депутаты приняли закон об ужесточении правил микрофинансовой деятельности.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья
Государственная Дума РФвчера в 05:35
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