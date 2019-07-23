с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Госдума запретила частным микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы гражданам под залог жилья. Сегодня депутаты приняли закон об ужесточении правил микрофинансовой деятельности.

Шоу-бизнес 38-летний Гарик Харламов показал себя лысым Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.

Политика Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Политика МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Авто «Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.

Энергетика ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.

Общество Синоптики оценили вероятность снега в Москве в выходные Ранее «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева сообщила, что в европейской части России в предстоящие выходные может пройти мокрый снег.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Политика На курганского активиста составили протокол о неуважении к власти за песню про Путина Пост с песней Жуков опубликовал «ВКонтакте» 20 февраля. Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в марте.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Общество Дума разрешила получать реальные компенсации за изъятое судом жилье Глава профильного комитета Павел Крашенинников («ЕР») в зале пленарных заседаний рассказал: теперь гражданин, который купил жилье, не зная о его криминальном прошлом, а потом потерял его по решению суда, сможет через суд истребовать компенсацию из казны РФ или «в размере суммы реального ущерба на дату изъятия жилья, или исходя из кадастровой стоимости» — по выбору.

Происшествия Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Здоровье Названы болезни, вызывающие рак Если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, высок риск развития рака, отмечают врачи.

Происшествия Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке Дальневосточный проспект заволокло черным дымом после пожара на свалке, сообщают очевидцы в социальной сети.

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.