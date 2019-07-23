с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают требования к микрофинансовым компаниям. Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем.

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика В автомашине "Урал" находились бойцы временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России на Северном Кавказе.

Происшествия Алексея Навального арестовали на 30 суток Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Происшествия Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации "Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Политика Глава Забайкальского района подал в отставку после критики Трутнева Глава Ононского района в Забайкальском крае Ятур Танхаев решил покинуть свой пост.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Шоу-бизнес Жена Игоря Крутого показала идеальную фигуру в купальнике Жена Игоря Крутого Ольга показала подписчикам идеальную фигуру в красивом купальнике.

Экономика Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.

Происшествия МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.

Здоровье Надёжный задел на будущее Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Армия и оружие Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.

Общество Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.