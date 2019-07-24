с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья. Об этом 24 июля сообщается на ее сайте.

Происшествия Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском По информации пресс-секретаря регионального правительства Надежды Томченко, число жертв пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае увеличилось до трех, передает РИА Новости.

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Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

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Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

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Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Армия и оружие Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

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Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

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