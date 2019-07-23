Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жильяИзвестия 06:44
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья. Об этом 24 июля сообщается на ее сайте.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 07:38
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Зеленский потребовал уволить Кличко
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Армия и оружие
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Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае работает даже после пожара
Даже трагедия национального масштаба не смогла заставить руководство детского оздоровительного лагеря «Холдоми» закрыть смену и отправить детей домой.
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Энергетика
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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий новый механизм регулирования цен на бензин.
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Единоборства
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Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи.
Обновлено в 03:41
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Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС
Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:57
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Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Футбол
Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов.
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Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Кино
Российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма «Король лев»
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Авто
600-сильный Jaguar XE снова побил рекорд Нюрбургринга
Седан Jaguar XE SV Project 8 смог улучшить свой рекорд трассы Нюрбургринг на 2,9 секунды.
Обновлено в 05:06
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
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Футбол
«Оренбург» сообщил, что сыграет с «Зенитом» на своем стадионе
В июне спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин сообщил, что домашний стадион "Оренбурга" не прошел лицензирование, и команда будет проводить матчи чемпионата России на "Самара Арене".
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Автоспорт
Netflix выпустит новый мини-сериал о «Формуле-1» в 2020 году
«Формула-1» и Netflix в 2020 году выпустят второй мини-сериал «Drive to Survive» о закулисье «королевских гонок».
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Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16