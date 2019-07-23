Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жильяИзвестия 06:44

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья. Об этом 24 июля сообщается на ее сайте.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 07:38

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