Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяРИА Новости 05:41
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФ05:35
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