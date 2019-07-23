с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья. Об этом 24 июля сообщается на ее сайте.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Армия и оружие Российских наблюдателей не будет на учениях в Венесуэле, заявил Рябков Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у него нет информации о том, что российские наблюдатели будут присутствовать на учениях в Венесуэле 24 июля.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Глава британского Минфина ушёл в отставку Глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд ушёл в отставку.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с иностранными туристами По предварительным данным, пострадали 25 туристов, в том числе граждане России, Норвегии и Польши. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Общество Госдума приняла закон о фитнес-центрах По словам главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, закон совершенствует деятельность фитнес-центров и будет способствовать увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.

Политика Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.