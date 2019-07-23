Экономика

Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жильяКоммерсантъ 06:10

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья. Проект закона в начале апреля был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.
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Вячеслав Володин
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