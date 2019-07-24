с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья. Проект закона в начале апреля был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

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Космос В Сочи школьники вышли на связь с МКС Во время прямого включения с борта Международной космической станции ребят поприветствовали космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

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Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

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