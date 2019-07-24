с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья. Проект закона в начале апреля был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

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Наука Капсула Hyperloop установила очередной новый скоростной рекорд Вакуумной капсулой Hyperloop установлен новый скоростной рекорд, группой немецких ученых её удалось разогнать до отметки в 463 километров в час.

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Футбол «Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро «Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.

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