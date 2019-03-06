Общество

Госдума запретила размещение хостелов в жилых многоквартирных домахRT на русском 03:41

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Об этом говорится на сайте нижней палаты.
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Галина Хованская
Возвращаясь к сегодняшнему выступлению господина Орешкина, откуда они взяли цифру потери четыре миллиарда? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно.
— Галина Хованская, российский политикТуристас 04:39

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