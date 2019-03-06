Общество
Госдума запретила размещение хостелов в жилых многоквартирных домахRT на русском 03:41
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Об этом говорится на сайте нижней палаты.
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Возвращаясь к сегодняшнему выступлению господина Орешкина, откуда они взяли цифру потери четыре миллиарда? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно.
— Галина Хованская, российский политикТуристас 04:39
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Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
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Происшествия
В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя
Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве
Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Политика
Россия вводит неотложные меры по противодействию кори
Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник
Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Экономика
Сбережения россиян в феврале стали меньше на 2 процента
В последнем зимнем месяце россияне хранили деньги на вкладах - 21,79 триллиона рублей, в наличных - 6,07 триллиона, вложения в ценные бумаги составили 5,02 триллиона.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы
Генеральное консульство Турции в Одессе в среду, 6 марта, сообщило, что фрегат TCG «Barbaros» и ракетный катер быстрой атаки TCG «Martı» прибыли в украинский порт в рамках тактических учений Анкары и Киева в сфере безопасности «Блакитна Батьківщина — 2019».
Обновлено в 05:22
Экономика
РФК не знает о планах венесуэльских компаний перенести свои счета
Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) ничего не знает о переводе счетов венесуэльских компаний, сообщил ТАСС представитель банка.
Обновлено в 05:21
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста
Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Политика
На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями
Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Экономика
Госдума отклонила проект о передаче пенсий по наследству
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.
Обновлено в 05:41
Политика
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи призвала лечить геев
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что гомосексуализм следует лечить, а не преследовать.
Обновлено в 04:15
Авто
Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве
Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
В зоопарке Екатеринбурга вышли из спячки медведи
Обновлено в 05:43
Экономика
Четыре новых российских миллиардера вошли в рейтинг Forbes
Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Спорт
Лыжник Терентьев выиграл спринт Универсиады
Обновлено в 03:29