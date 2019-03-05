Госдума запретила размещать хостелы в жилых домахИнтерфакс 03:42

Возвращаясь к сегодняшнему выступлению господина Орешкина, откуда они взяли цифру потери четыре миллиарда? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно.

Фото: Pixabay.com В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

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