Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХИзвестия 06:21

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Он поможет защитить жилищные права россиян, считает автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
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Вячеслав Володин
Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованиями принять соответствующие решения.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 06:21
с чего всё началось

Принят закон о запрете коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ

Их авторами стала группа депутатов Государственной Думы во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.
Государственная Дума РФ06:01

Подробнее о событии

Госдума запретила передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Коммерсантъ09:12

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости06:04

Коллекторам запретили выбивать коммунальные долги россиян

Lenta.ru08:14

Госдума приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

RT на русском07:55

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Вести.Ru06:20

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

РБК08:17

Региональным операторам по обращению с ТКО запретят передавать коллекторам долги за коммуналку

Ульяновск сегодня13 июля в 02:08
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