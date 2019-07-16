Их авторами стала группа депутатов Государственной Думы во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.

с чего всё началось

Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованиями принять соответствующие решения.

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Он поможет защитить жилищные права россиян, считает автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Спорт Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Кино Режиссер Ари Астер рассказал о своем новом триллере «Солнцестояние» В интервью "Газете.Ru" режиссер фильма рассказал о подробностях своей новой работы, объяснил, почему лента снималась на территории Венгрии, а также признался в любви к русскому кино.

Политика Путин заявил о важности сдерживания роста цен на керосин Цены на авиакеросин в России повышаться не должны, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Армия и оружие Российским военным запретят рассказывать о службе Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.

Политика СМИ сообщили об изоляции Зеленского В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".

Экономика Задолженность по зарплате в РФ за июнь сократилась на 12,8% Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 378,8 миллиона рублей, или на 12,8%, и на 1 июля 2019 года составила 2,57 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Происшествия Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Происшествия В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кино Режиссер «Зеркал» хочет переснять знаменитый «Кошмар на улице Вязов» Исходя из слов Ажа, «Кошмар на улице Вязов» является одной из самых травматичных картин, которые он смотрел в детстве.

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.

Общество В России предложили проводить ЕГЭ по экологии Представители Общественного совета Минприроды выступили за признание экологии естественной наукой и введение ЕГЭ по этому предмету.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Армия и оружие Пригрозившему взрывом Крымского моста Турчинову напомнили об С-400 Как писал Лайф, Турчинов заявил о способности украинских "Нептунов" не только снести Крымский мост, но и уничтожить военные корабли РФ любого класса в Чёрном и Азовском морях и даже в портах их базирования.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Экономика ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.

Происшествия Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Армия и оружие Латвия может разрешить НАТО пересекать границы страны в любом месте Сообщается, что в случае принятия поправок силы Североатлантического альянса в случае кризисных ситуаций или же, например, во время военных учений будут вправе пересекать государственные границы Латвии вне официальных пунктов.