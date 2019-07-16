Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХИзвестия 06:21
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Он поможет защитить жилищные права россиян, считает автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
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Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованиями принять соответствующие решения.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 06:21
с чего всё началось
Их авторами стала группа депутатов Государственной Думы во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.Государственная Дума РФ06:01
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Региональным операторам по обращению с ТКО запретят передавать коллекторам долги за коммуналку
Ульяновск сегодня13 июля в 02:08
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