Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХРБК 08:17
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, вводится запрет на передачу права требования возврата задолженности третьим лицам.
Читать в источнике
Оценить68
Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованиями принять соответствующие решения.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 06:21
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов, в том числе в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вводящие прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.Государственная Дума РФ06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП
На ухабистой и скользкой дороге недалеко от хутора Лагутники водитель фуры не справился с управлением, многотонную машину занесло и она свалилась в кювет.
Обновлено в 07:05
Политика
27 кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации
Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты столичного парламента, окончательные решения о регистрации обнародуют 17 июля, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 04:35
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии
Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Шойгу заявил о сокращении числа уклонистов почти в четыре раза
Количество уклоняющихся от службы в вооруженных силах в России за пять лет сократилось почти в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Баскетбол
«Химки» объявили о подписании контракта с Букером
Обновлено в 13:48
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Финансы
Биткоин упал в цене на 10%
Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Политика
Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
Обновлено в 15:08
Политика
Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
Обновлено в 15:13
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54