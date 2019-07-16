Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХРБК 08:17

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, вводится запрет на передачу права требования возврата задолженности третьим лицам.
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Вячеслав Володин
Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованиями принять соответствующие решения.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 06:21
с чего всё началось

Принят закон о запрете коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов, в том числе в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вводящие прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Коммерсантъ09:12

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

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