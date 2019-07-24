с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Нижняя палата парламента приняла законопроект большинством голосов. Помимо запрета на микрозаймы под залог жилья документ также устанавливает требования к капиталу микрокредитной организации в 5 млн руб. (сейчас он составляет 10 000 руб.).

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