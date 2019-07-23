Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяРИА Новости вчера в 05:41
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья
Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Россиян предупредили о снеге на выходных
В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Замгубернатора Зауралья советует утеплять медпункты мокрыми газетами
В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Сочи вышедший из берегов ручей подтопил несколько домов
Ручей в поселке в Лазаревском районе Сочи вышел из берегов после ливней, несколько придомовых территорий и домов подтоплены, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 00:54
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В ростовском «Платове» на несколько часов задержали два рейса в Москву
Пассажиры «Платова» были вынуждены несколько часов ожидать двух вылетов, которые все-таки состоялись.
Обновлено 22 июля в 02:30
Авто
Серийный кроссовер Aston Martin покажут в декабре
По данным издания, серийный Aston Martin DBX будет публично представлен в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии
Новый ракетный пуск КНДР, осуществленный рано утром 25 июля, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии.
Обновлено в 00:09
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Тыве двое сантехников погибли при очистке канализации
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Администрация лагеря «Холдоми» заявляет, что сгоревший палаточный городок проверялся летом надзорными органами
Согласно сообщению, в 2018 году, организовывая палаточный лагерь впервые (после форума "Амур" в 2018 г.), администрация официально уведомляла МЧС о том, что в лагере планируется установка палаток, в каких расселяют участников многих молодежных форумов, проходящих под эгидой правительства - "Территория смыслов", Селигер и других.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено вчера в 20:05
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Tesla сообщила о квартальных убытках свыше $400 млн
Представители Tesla отмечают, что за отчетный период, завершившийся 30 июня, покупателям были доставлены свыше 95 тыс. ее электрокаров Model S, Model X, а также Model 3. Произведено их было более 87 тыс.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
На Украине задумались учредить в Крыму «национальную автономию»
В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:44
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено 23 июля в 01:51
Происшествия
Миллиардера-педофила нашли на полу камеры
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты
Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25