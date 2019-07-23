с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Общество Россиян предупредили о снеге на выходных В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.

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Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

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Происшествия Миллиардера-педофила нашли на полу камеры Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.

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Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".