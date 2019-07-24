с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.

Политика В Совфеде ответили на идею Киева расширить санкции против России Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала предложение правительства Украины расширить санкции против России.

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Общество Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Авто Новую Skoda Octavia засняли на дороге Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.

Технологии Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.

Экономика Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

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Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Россиянам разрешили отдыхать без визы еще в одной стране Граждане России смогут находиться в Мальдивской Республике без визы в течение 90 дней.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.