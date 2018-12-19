Общество
Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ.
РИА Новости05:55
Оценить
44 человека отреагировали
Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провёл наш комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами от всех фракций, членами Совфа и правительством. Потому что закон, несмотря на то что он посвящён животным, затрагивает огромное количество сфер нашей жизни.
— Владимир Бурматов, российский политикКлопс 08:03
с чего всё началось
Общественность ждала этого закона восемь лет Проект закона был внесен в Государственную Думу в 2010 году, в марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание Президент России и дал соответствующее поручение Правительству РФ.Государственная Дума РФ05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект об обращении с животными будет рассмотрен Думой во вторник во II чтении
Интерфакс17 декабря в 07:58
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Общество
Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к Путину
Обновлено в 13:03 Сотрудники московского хлебозавода "Черкизово", объявившие голодовку, записали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:19
Общество
Новые граффити Бэнкси появились в Великобритании
Новые граффити художника Бэнкси появились на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.
Обновлено в 15:29
Общество
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников
Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Транспорт
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права
По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.
Обновлено в 07:00
Общество
Суд заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»
Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных.
Обновлено в 03:11
Общество
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу
Обновлено в 08:08
Общество
Все больше россиян тоскуют по СССР
Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 00:51
Общество
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации
Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.
Обновлено в 12:07
Общество
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы.
Обновлено в 08:23
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Транспорт
В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.
Обновлено в 08:28
Общество
Археологи Москвы в 2018 году сделали более 6 тыс. находок
Московские археологи сделали свыше 6 тыс. находок за время раскопок на улицах города.
Обновлено в 10:43
Здоровье
На Украине планируют обучать школьников во время лечения в стационарах
Минздрав и министерство образования и науки Украины планируют запустить в 2019 году программу обучения школьников в стационарах, сообщает в среду министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено в 15:33
ЖКХ
Беглов приехал на место прорыва трубы в Невском районе Петербурга
Обновлено в 13:26