Общество
Госдума приняла закон о запрете размещения гостиниц в жилых домахKarelia.news 08:22
Госдума в четверг приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября, сообщает ТАСС. Ранее Совет Федерации отклонил закон, аргументируя как раз необходимостью переходного периода для бизнеса.
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Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.
— Галина Хованская, российский политикInform-24.com 11:06
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