Госдума приняла закон о запрете размещения гостиниц в жилых домахKarelia.news 08:22

Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.

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Госдума приняла закон о запрете размещения гостиниц в жилых домах

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