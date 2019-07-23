Экономика

Госдума запретила МФО выдавать кредиты под залог жильяРБК вчера в 07:33

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать россиянам займы под залог жилья. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.
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