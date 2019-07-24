Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жильяРИА Новости вчера в 05:41
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.Государственная Дума РФвчера в 05:35
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Потребительские микрозаймы нельзя будет выдавать под залог жилья
Государственная Дума РФвчера в 05:35
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
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Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
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Политика
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Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
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Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
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Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Пентагон отказался заниматься эскортом в Персидском заливе
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива – Персидский и Оманский, где заметно обострилась обстановка.
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Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
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Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками
Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:03
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Обновлено вчера в 23:38
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Увеличен предельный возраст службы для полицейских
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Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
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Обновлено в 02:20
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Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39